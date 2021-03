Lazio, l'eliminazione dalla Champions e la corsa al quarto posto: il momento ai raggi X

È un periodo complicato quello che sta attraversando la Lazio, come dimostra lo score delle ultime cinque uscite stagionali, con soli 6 punti raccolti e ben 3 sconfitte, rimediate contro Inter, Bologna, Juventus. Ciò che salta all’occhio è che le sconfitte siano maturate tutte lontano da casa, a testimonianza di un mal di trasferta abbastanza evidente. Fuori dalla Champions, i biancocelesti potranno dedicarsi a una corsa al quarto posto che, numeri alla mano, risulta comunque ad oggi abbastanza difficile. Considerando inoltre che, come gli uomini di Inzaghi, anche Atalanta, Juve e Napoli avranno da qui alla fine una sola partita a settimana da giocare, infrasettimanali di Serie A a parte. Roma e Milan giocheranno invece questa sera in Europa League, insieme a tutte le partite di calcio oggi in tempo reale. Altro tasto piuttosto dolente in casa Lazio è il momento di appannamento di Ciro Immobile, almeno dal punto di vista realizzativo: fino alla partita contro l’Inter del 14 febbraio, l’attaccante napoletano aveva l’eccezionale score di 14 gol e 3 assist in 21 partite, da quel momento in poi non è stato più in grado di gonfiare la rete e, sarà una coincidenza, la Lazio ha faticato più del dovuto nel trovare reti e punti. Nel computo totale delle reti, sono 5 quelle realizzate mentre ben 10 quelle subite: medie nette, 1 gol fatto e 2 subiti a partita, tutt’altro che un ruolino di marcia di una squadra decisa a prendersi la qualificazione Champions.

Archiviata l’eliminazione europea, fuori da tutte le coppe, la Lazio è chiamata a rifarsi in campionato per riprendere la rincorsa al piazzamento Champions: attualmente al settimo posto, i biancocelesti hanno 6 punti di ritardo dall’Atalanta attualmente quarta, seppur con una partita da recuperare contro il Torino, mentre sono 10 i punti dal Milan (potenzialmente 7 in caso di vittoria contro i granata). Per riprendere la marcia la squadra di Inzaghi è chiamata alla riscossa contro l’Udinese in trasferta. Clienti scomodi, i friulani, che giocano un calcio ermetico, fatto di sofferenza e ripartenza, ordine tra le linee e ripartenze ordinate affidate a De Paul e Pereyra, i due leader dell’undici allenato da Luca Gotti che attualmente occupa la 10° posizione in classifica con 33 punti e un margine di 11 sul Cagliari terzultimo. L’Udinese, tra l’altro, è quarta in classifica alla pari col Napoli nella virtuale classifica del girone di ritorno, a testimonianza dell’ottimo rendimento fatto registrare recentemente dagli uomini di Gotti.

Calendario alla mano, la Lazio è chiamata da 4 partite non impossibili sulla carta, considerando le sfide casalinghe contro Spezia e Benevento oltre alle trasferte contro Udinese e Verona, prima di arrivare alla fase clou, i due match di fuoco proprio in funzione della qualificazione Champions contro il Napoli, al Maradona nel turno infrasettimanale del 21 Aprile e il Milan, tra le mura amiche il 25.