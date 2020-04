Lazio, l'ex Pedro Neto: "La fiducia è fondamentale. Chi se lo aspettava che ora..."

Se n'è parlato a lungo di Pedro Neto e del suo potenziale, che però alla Lazio non è mai sbocciato. Ma si è parlato soprattutto della plusvalenza che il club di Lotito è riuscito a fare con la cessione del giovane talento (in coppia con Bruno Jordao) al Wolverhampton. Merito principalmente del super procuratore Jorge Mendes. In Inghilterra Neto sta facendo bene, sembra aver trovato la sua dimensione: "Sono arrivato qui e penso che in molti non si aspettavano quello che sto facendo" ha detto l'ala portoghese all'Expressandstar. L'ex calciatore della Lazio ha poi continuato: "Con l’allenatore portoghese Nuno Espirito Santo è stato facile giocare, si fida dei suoi giocatori. È un ottimo manager e ci incoraggia tutti. Ho lavorato sodo per arrivare fin qui, ma la fiducia è fondamentale. La quarantena? Periodo duro, stiamo a casa facendo quello che ci piace. Lo staff ci dice di non uscire, di evitare rischi. Ci portano scorte di cibo e il loro sostegno è importante”.

