Lazio, l'omaggio di Dazn a Caicedo: "Altro che Zona Cesarini..." - VD

Il gol in pieno recupero è diventata ormai una vera caratteristica di Felipe Caicedo. All'attaccante piace "graffiare" negli ultimi minuti delle sfide, meglio se nell'extra-time. I numeri dei suoi ultimi centri parlano da soli e hanno portato tanti tifosi e addetti ai lavori a sostituire la nota "Zona Cesarini" con la cosiddetta "Zona Caicedo". Anche Dazn, emittente che ha mandato in onda la gara di questo pomeriggio, ha omaggiato l'ecuadoregno, sottolineando proprio la nuova formula utilizzata per parlare delle reti dell'ultimo minuto. Di seguito, il video pubblicato su Instagram:

Lazio, Caicedo risponde a Ronaldo: anche le 'wags' festeggiano sui social - FT

Di Marzio: "Non è un caso se la Lazio segna sempre nel recupero"

TORNA ALLA HOMEPAGE