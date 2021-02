Lazio, la Champions League ricorda il gol di C.Lopez del 2000 - FOTO

Domani sera la Champions League tornerà all'Olimpico, dove la Lazio affronterà il Bayern Monaco. Un grande palcoscenico europeo per la squadra di Inzaghi che torna agli ottavi dopo 20 anni. Nell'ultima edizione in cui superarono il girone (stagione 2000-2001) i biancocelesti chiusero alle spalle dell'Arsenal (seppur a pari punti), eliminando Skakhtar Donetsk e Sparta Praga. Il profilo Twitter ufficiale della Uefa Champions League ha ricordato il gol di Claudio Lopez contro gli ucraini, sconfitti all'Olimpico per 5-1.

