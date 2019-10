Lazio, la fabbrica del gol: quarto miglior dato della storia dopo 10 giornate

Altri quattro gol della Lazio al Torino. Il bottino sale a quota 22 dopo 10 giornate, con ben 9 reti realizzate in due partite e un tempo, dall'intervallo di Lazio - Atalanta a oggi. Biancocelesti tornati sui livelli di due anni fa, con Ciro Immobile vero e proprio trascinatore. Come riporta Lazio Page, la squadra di Inzaghi ha totalizzato il quarto miglior risultato della sua storia dopo 10 giornate per quanto riguarda i gol fatti: il record è 26 del 2017-18, poi i 24 del 1942-43 e del 1999-00, fino ai 22 del campionato in corso. Per quanto riguarda la differenza reti invece il +12 odierno vale il terzo gradino del podio, dietro al +15 del 2017-18 e al +13 del 1994-95.

LAZIO, LA RIPRESA A FORMELLO ALLE 11

LAZIO - TORINO, LE PAROLE DI IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE