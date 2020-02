Lazio, la striscia senza sconfitte sale a 21: è il miglior dato in Europa

Inarrestabili. La Lazio spiana anche il Bologna e si piazza momentaneamente prima in classifica. Da settembre la compagine di Inzaghi non si è più fermata, il ricordo dell'ultima sconfitta è ormai sbiadito dal tempo. Come riporta Lazio Page, sale a 21 la striscia positiva. Una cavalcata incredibile, costellata da emozioni e battaglie vinte. Con la sconfitta del Liverpool, che si è arreso al Watford, la compagine di Inzaghi ha il miglior dato in Europa. Secondo il Bayern Monaco con il Verona, a 9.

LAZIO - BOLOGNA, RIVIVI LA DIRETTA

LAZIO, IL PRIMO POSTO E' TUTTO TUO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE