Lazio, la Uefa celebra il gol di Vieri contro il Maiorca: "Era la finale di Coppa delle Coppe..." - VD

Nella lunga carriera di Christian Vieri c'è spazio anche per la Lazio, in cui Bobo giocò per una sola stagione, quella 1998/99. Una sola annata ma tutt'altro che avara di soddisfazioni. E l'attaccante mise lo zampino sui successi dei biancocelesti. Vieri fu infatti il primo marcatore - andò in gol dopo sette minuti - nella di finale di Coppa delle Coppe contro il Maiorca a Villa Park di Birmingham. La Uefa, sul proprio profilo Twitter, ha ricordato quella storica rete condividendone il video:

