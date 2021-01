Lazio, lady Luis Alberto è pronta: "Modalità derby" - FOTO

L'attesa è finita: ultimo giro di orologio e poi sarà derby. Lazio e Roma si accingono a scendere sul campo dell'Olimpico per una stracittadina che sarà unica nel suo genere. I tifosi biancocelesti hanno accompagnato la squadra all'uscita del campo sportivo di Formello, questa sera saranno loro gli assenti per eccellenza. Intanto anche la moglie di Luis Alberto si prepara all'inizio della gara come dimostra la sua foto postata su Instagram: "Modalità derby".

