Lazio, Lazzari: "Io in dubbio fino all'ultimo, ma questi punti ci caricano per il derby"

Interventuo ai microfoni di Sky Sport, Manuel Lazzari ha analizzato il successo della Lazio contro il Parma. Il calciatore, protagonista di un'ottima prova al 'Tardini' ha parlato anche del derby della Capitale, in programma venerdì 15 gennaio: "Sono tre punti importanti. Dopo aver vinto con la Fiorentina, dovevamo fare continuità ai risultati. Nella ripresa abbiamo cambiato marcia, il risultato alla fine è giusto. Questi tre punti ci caricano ancor di più in vista del derby di venerdì. Come mi preparerò alla stracittadina? Dovrò recuperare le energie. Dopo la Fiorentina avevo preso anche una botta, sono stato in dubbio fino all'ultimo ma sono contento di essere sceso in campo e aiutato i compagni. Affronteremo il derby nel migliore dei modi. Conosiamo la qualità dell'avversario ma sappiamo che se entriamo in campo tutti al 100% possiamo farcela".

L'esterno si è anche fermato ai microfoni di Lazio Style Channel dove ha dichiarato: "Ho preso una brutta botta mercosledì cpntro la Fiorentina, ero in dubbio perché avevo molto dolore, ma sono felice di aver dato il mio contributo oggi. Abbiamo cambiato marcia. Sapevamo che dopo la scorsa gara dovevamo dare continuità e vincere oggi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia e creato tanto. Il risultato è giusto e potevamo segnare di più. Abbiamo fatto anche una grande fase difensiva, rischiando poco. Se siamo uniti come in queste ultime uscite andremo lontano. I tre punti di oggi ci danno energia e fiducia. Il derby è una partita importante. Loro vivono un momento importante, l'arma principale è il palleggio. Dovremo essere aggressivi e farli correre. Siamo la Lazio, venerdì lo dimostreremo. Ricaricheremo le batterie e ci prepareremo al meglio. In queste settimane ne ho sentite tante, avevo voglia di sbloccarmi. Sono al secondo anno qui e sono cresciuto molto, per questo ringrazio il mister e i compagni. Tutti abbiamo qualcosa da migliorare, gli allenamenti sono fatti apposta per questo. Riesco a prendere il fondo spesso, anche se qualche volta non calibro bene il tiro. Spero venerdì di fare un altro passaggio decivo".

