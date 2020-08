Lazio, le divise della prossima stagione: ipotesi maglia fluo con il Napoli

Dopo aver presentato la prima e la terza maglia via social, e aver indossato quella celeste nella scorsa gara contro il Brescia, la Lazio è pronta a far esordire una nuova divisa. Casacca che, secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei, potrebbe essere fluo. I calciatori, che chiuderanno questa sera contro il Napoli al San Paolo il campionato, potrebbero scendere in campo indossandola. Una sorta di anticipazione in vista della prossima stagione, da vivere sia sui campi di Serie A che su quelli della Champions League.

