Lazio, le rivali in Champions League: tris del Bruges sull’Oostende

Vittoria per il Bruges in questa giornata del campioanto belga. Una bella partita quella contro l'Oostende combattuta fino ai minuti finali in cui la squadra ospite ha segnato due reti in dieci minuti. Ad aprire le marcature ci ha pensato Rits al minuto 32' ma il vantaggio del Bruges dura poco perché al 38' Gueye pareggia i conti per i padroni di casa. La gara cambia con l'espulsione di Bataille per doppio giallo che a quindici dalla fine lascia in dieci l'Oostende. Il match è tutto in discesa per i ragazzi di Clemet che passano prima in vantaggio con Diatta e poi segnano la rete del 1-3 con Badji. Il Bruges sale quindi a quota 23 punti in classifica in attesa che scendano in campo le altre squadre del campionato.

