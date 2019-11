Lazio - Lecce, la ribattuta di Lapadula: c'è un precedente con Parolo

Nel post Lazio - Lecce il presidente dei salentini Sticchi Damiani si è lamentato parecchio per la mancata ripetizione del rigore di Babacar. L'interpretazione del Var però è risultata perfetta, seguendo le direttive date a inizio campionato dal designatore ed ex arbitro Rizzoli. La casistica è perfettamente codificata e prevede la ripetizione nel caso in cui ad avvantaggiarsi dell'entrata anticipata sia il difendente, la ripresa del gioco con un calcio di punizione per la difesa se invece ad avvantaggiarsi sia l'attaccante. Il campionato della Lazio ha un precedente in tal senso, datato 27 ottobre, in occasione della trasferta di Firenze. In quella situazione Dragowski parò il rigore di Caicedo, con Parolo abile ad arrivare per primo sul pallone, ma senza trovare il tap in. L'arbitro Guida rilevò l'invasione anticipata del numero 16 biancoceleste e il gioco riprese con un calcio di punizione per i viola.

