Lazio, Leonardi: "Il mercato estivo? Non avevo dubbi sui risultati. Ma a gennaio..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il dirigente Pietro Leonardi ha espresso la propria soddisfazione nel vedere i frutti prodotti dal mercato portato avanti dalla Lazio, esprimendo poi un giudizio anche su quello svoltosi nella sessione invernale e sui sorteggi di Champions League:

"La scorsa estate ebbi subito l’impressione che i criteri della Lazio nel fare mercato avrebbero dato i loro frutti. La società ha puntato su atletismo, profili giovani e rapidi. Nonostante lo scetticismo iniziale, la squadra ha subito risposto bene e ora si sta confermando"

SESSIONE DI GENNAIO - "Il mercato di gennaio? Personalmente l’ho sempre considerato quello dei ‘disperati’, nel senso che la vera programmazione si effettua in estate, fra luglio e agosto. La Lazio non era, appunto, in condizioni disperate e quindi ha dato seguito alle manovre estive, puntando su giocatori futuribili. La cosa importante è, soprattutto, non rompere il giocattolo. In altre parole, non turbare gli equilibri dello spogliatoio e in tal senso, puntare su ragazzi in divenire, a mio avviso è la scelta giusta".

SORTEGGI CHAMPIONS - "Sorteggi? Li vivrò da sportivo, per il calcio italiano è importante che vadano avanti più squadre possibili col tricolore, al netto dell’uscita di scena di Atalanta, Milan e Juventus dalla Champions League".