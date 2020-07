Lazio, lo striscione dei tifosi: "Giustizia per Vannini". E la famiglia ringrazia

AGGIORNAMENTO ORE 9.00 - Alessandro Carlini, cugino di Marco Vannini e unico membro della famiglia presente sui social, ci ha tenuto a ringraziare i tifosi della Lazio per il pensiero, postando la foto dello striscione accompagnata da una didascalia: "Ieri sera all'Olimpico. Grazie...".

Nei pressi dello Stadio Olimpico, alle porte della Curva Nord, i tifosi della Lazio hanno esposto uno striscione. Poche parole ma significative: "Giustizia per Marco Vannini", firmato Ultras Lazio. Il messaggio è riferito alle indagini per la morte del ragazzo, avvenuta nella notte fra il 17 e il 18 maggio 2015 nell'abitazione della fidanzata del giovane. Nei giorni scorsi sono stati svelati nuovi dettagli relativi a quella sera. In casa Ciontoli, non erano presenti solamente il padre Antonio Ciontoli (che avrebbe sparato al ragazzo), la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Negli audio ascoltati infatti sarebbe emersa la presenza di altre due nuove persone finora estranee all'indagine. Un caso che si infittisce sempre di più: nel processo bis di fronte alla Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Roma, i Ciontoli sono accusati di omicidio volontario.

