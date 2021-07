Lazio, Longhi: "Sarri un maestro. Immobile? Che cancelli le critiche come fece Paolo Rossi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha parlato anche della prossima stagione di Serie A, che vedrà Maurizio Sarri seduto sulla panchina della Lazio. Il giornalista ha spiegato: “Sarri? I presupposti ci sono, sa far giocare bene le sue squadre. È un maestro, è lui che ha fatto funzionare bene le sue squadre. Ha i giocatori adatti al suo gioco, sono contento che torni Felipe Anderson e sfrutterà Lazzari. Ha tutto per far bene, a patto che abbia quella panchina larga che Inzaghi non ha avuto. Immobile in nazionale? Mancini ha detto queste cose nel giorno dell’anniversario dei gol di Rossi al Brasile nel 1982. In quell’occasione Rossi cancellò le critiche piovute dopo il girone agli azzurri. Chissà che non succeda anche stavolta. Ha un solo modo per farlo, andare in gol”.

Italia, Briga e la trovata: "O tir a gir" di Insigne versione Immobile

Lazio, Signori difende Immobile: "Ciro gioca per la squadra. Ha ragione Mancini..."

TORNA ALLA HOMEPAGE