Lazio, Lotito sull'orario del derby: "Nessuna sconfitta, non cambia nulla"
A margine del Premio De Sanctis, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è espresso sul prossimo derby della Capitale contro la Roma che si giocherà domenica 21 settembre. In particolare ha commentato la variazione di orario, con la gara che è stata fissata per le 12:30. Di seguito le sue parole: “Derby alle 12:30? Non c’è nessuna sconfitta. Mi sono state fatte delle considerazioni che trovo razionali, espresse dalle istituzioni preposte e come tali possono essere condivise. Quindi alle 12:30 o alle 15 non cambia nulla“.
Pubblicato l'8/09