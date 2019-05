Lazio, Lucas Leiva è il tuo mastino: come lui nessuno in Serie A

Il punto fermo del centrocampo della Lazio ha un nome e un cognome: Lucas Leiva. Il brasiliano avrebbe dovuto alternarsi in mediana con Badelj ma, al netto del doppio infortunio patito tra ottobre e dicembre, l'ex Liverpool le ha praticamente giocate tutte. Per un'altra stagione Leiva ha viaggiato su un livello superiore di prestazioni, coronando l'anno con la partita perfetta disputata contro l'Atalanta in finale di Coppa Italia. Inoltre, nella speciale statistica dei tackle vinti a partita nessuno è stato come lui in Serie A: sono 3.4, davanti ad Allan e Brozovic (3.2), Criscito (3.1) e Calabria (3.0). Con 2 passaggi intercettati di media a partita, il brasiliano è anche il settimo migliore del campionato in questa voce (il primo è Victor Hugo con 2.5). Non solo in difesa, anche a centrocampo la Lazio dispone di una colonna granitica su cui ripartire.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

