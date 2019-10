Lazio, Luis Alberto esulta sui social. Immobile gli risponde: "Fallo un assist..."

In testa alla classifica degli assist. Luis Alberto è tornato a brillare. Segna meno ma fa andare in gol i suoi compagni. Una certezza ormai in questa nuova stagione. Lo spagnolo ha esultato sui social per la vittoria di ieri pubblicando una foto con la dicitura: "+3, avanti Lazio". Immobile si è complimentato con lui: "Magic" ha prima scritto l'attaccante partenopeo. Poi ha continuato il siparietto social sul suo profilo: "Fallo un assist...".

