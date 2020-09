Lazio, Luiz Felipe è impaziente: "Non vedo l'ora inizi la stagione" - FT

Si è appena concluso il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. E per i giocatori biancocelesti, che proseguiranno a Roma la preparazione pre-campionato, è tempo di tirare le somme. L'ha fatto Luis Alberto, seguito da Luiz Felipe. Il brasiliano ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che lo ritraggono in campo, aggiungendo: "Un altro passo nella nostra preparazione. Non vedo l'ora che inizi questa stagione".

