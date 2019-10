Lazio, Lulic ad un passo dal podio dei biancocelesti più presenti in Europa

Senad Lulic all’inseguimento di un importante traguardo. Se Inzaghi gli concedesse una maglia domani contro il Celtic, il bosniaco si avvicinerebbe ulteriormente al podio dei biancocelesti più presenti in Europa. A quota 53, Senad è attualmente quarto nella speciale classifica. Coloro che occupano i gradini più alti, però, sono tutt’altro che irraggiungibili. Favalli e Marchegiani, sottolinea l’agenzia ufficiale biancoceleste, sono alla portata: il primo è terzo con 57 presenze europee, mentre l’ex portiere è più in alto ma solamente di una lunghezza. In cima, svetta Paolo Negro, leader con 64 apparizioni. In questo momento Jony sembra essere in vantaggio per scendere in campo dal primo minuto. Ma Lulic scalpita e può subentrare: una presenza che consentirebbe al capitano della Lazio di entrare ancor più prepotentemente nella storia ultracentenaria del club.

