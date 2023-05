Lazio, Lulic invitato all'Olimpico per la festa del 26 maggio: i dettagli

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Senad Lulic è stato invitato dalla Lazio per il decennale della Coppa Italia vinta nel 2013 in finale contro la Roma. La società biancoceleste vuole festeggiare questa ricorrenza nella maniera migliore e per farlo ha invitato l'autore di quella vittoria storica. Come riporta la rassegna di Radiosei, prima del fischio d'inizio della gara di San Siro contro il Milan, Stefan Radu è andato a salutare Lulic, amico e compagno di tante battaglie. Una bella sorpresa, a prescindere dal risultato amaro della partita potrebbe aver aperto un canale per il ritorno del bosniaco allo Stadio Olimpico, in occasione di Lazio-Cremonese. La partita contro i ragazzi di Ballardini è fissata per domenica 28 maggio, ma potrebbe subire variazioni a seguito delle decisioni della lega di serie A. Il giorno ideale sarebbe il 26 maggio quando cade il decimo anniversario della finale di Coppa Italia vinta contro la Roma. La presenza dell'ex esterno sarebbe il giusto coronamento per ricordare un momento glorioso e indelebile della storia biancoceleste. In quella giornata potrebbe esserci l'addio al calcio di Stefan Radu, e magari il raggiungimento di un posto in Champions League della squadra di Sarri.

AMBIENTE. La società spera ci possa essere una bella cornice di pubblico pronta a spingere i ragazzi di Sarri già da venerdì contro il Lecce per centrare l'obiettivo stagionale. I tifosi biancocelesti dovranno riempire l'Olimpico in ogni ordine e posto per aiutare Immobile e compagni a superare questo momento difficile della stagione. Al momento, oltre i 26.913 abbonati sono stati acquistati 5.000 biglietti. C'è ancora tempo per riempire lo stadio e creare una cornice di pubblico delle grandi occasioni.

