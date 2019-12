Lazio, Lulic non si tira indietro: è lui il primo per tackle vinti nell'ultimo decennio

Sostanza, grinta e tenacia. Tutte qualità che, nel calcio di oggi, possono fare la differenza. La Lazio ha chi riesce a coniugare tutte queste qualità e tirar fuori prestazioni da urlo. Ad esempio Senad Lulic, vero guerriero sul prato verde. Come riporta Lazio Page, il bosniaco la gamba non la tira mai indietro. Infatti, è proprio lui primo per tackle vinti negli ultimi dieci anni. Il capitano della Lazio guida le gerarchie a quota 558, seguito da Radu con 477 e da Parolo con 428. Insomma, se c'è da combattere Lulic non ha problemi. Di seguito la classifica completa:

LULIC - 558

Radu - 477

Parolo - 428

Biglia - 367

Ledesma - 334

Biava - 289

Felipe Anderson - 270

Gonzalez - 244

Milinkovic - 233

Leiva - 231

LAZIO, LE PAROLE DI LUIS ALBERTO

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE