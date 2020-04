Lazio macchina da gol: negli ultimi 5 anni al top in Serie A

Ah, come gioca questa Lazio. E come segna. Sia quest'anno che nel 2017/18, le due macchine da gol perfette di Simone Inzaghi. Superate per reti a partita solo dalla super Atalanta di Gasperini e da Napoli e Roma nel 16/17. Ma sono stati cinque anni al top in Serie A: come riporta CalcioDatato, nessuno nelle ultime cinque stagioni ha avuto la costanza realizzativa dei biancocelesti. Al quarto e quinto posto per media-gol con 2.34 (2019/20) e 2.31 (2017/18) reti a partita nel nostro campionato. Le altre - con medie realizzative raggiungibili, tranne la Dea a 2.8 0-, compaiono invece una sola volta in classifica. Ecco il dato più nel dettaglio nella foto in fondo all'articolo.

