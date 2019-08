Lazio, Marcolin: "Biancocelesti squadra solida. Che giocatore Milinkovic..."

Grande vittoria della Lazio sul campo della Sampdoria. Ha parlato del match anche l'ex biancoceleste Dario Marcolin, ai microfoni di Radio Incontro Olympia: “Le tre squadre che non hanno cambiato allenatore hanno vinto. La Sampdoria ha preso tre gol in contropiede, è stata troppo alta con il baricentro contro una compagine solida come la Lazio. I biancocelesti hanno aggiunto una componente importante: il pressing alto. Ieri Inzaghi ha messo in campo una formazione molto offensiva. Lazzari è un signor giocatore, mi ricorda Favalli. Sono quei giocatori a cui non dai peso, ma che stanno sempre lì: ha fatto attacco e difesa senza sosta, sembra che giochi qui da tre anni. La Lazio ha una base solida, non cambiare allenatore è stato fondamentale”.

MILINKOVIC - “Lui è felice di giocare nella Lazio, sta giocando anche in modo diverso. Non è più lezioso, gioca a un tocco e di sponda. Sta capitalizzando le sue qualità. Rivedo un po’ lo Stankovic di turno, può giocare dietro le punte, centrocampista o trequartista. Per me poteva andare a giocare ovunque, ma restando un anno in più in biancoceleste diventerà ancora più forte”.

PAROLO - “Ha la maturità del giocatore esperto, giocare nel ruolo di Leiva non è mai facile. Lui è molto più offensivo rispetto al brasiliano, questo in alcuni casi può essere manna dal cielo per la Lazio. Non è mai fuori posizione, è sempre pronto a pressare: ha la cattiveria agonistica giusta. Inoltre, non giocando mezzala, può allungarsi la carriera in quanto ha bisogno di correre meno".

LUIS ALBERTO - “Lo spagnolo è in forma strepitosa. Ieri andava a recuperare palloni, ha corso tanto. Si vede dal viso che è sereno. E gli piace giocare in quel ruolo, è il vero regista della squadra. La palla arriva a lui, che trasforma il tutto in una giocata di qualità. Dà palle diverse rispetto agli altri”.

LAZIO, L'ASSIST DI MILINKOVIC

LAZIO, RINNOVO CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE