Lazio, Marcolin ci crede: "Se la Lazio vince a San Siro può competere per il titolo"

L'ex calciatore della Lazio Dario Marcolin, ha parlato del momento dei biancocelesti in una lunga intervista. In particolare si è soffermato sul prossimo impegno di campionato che vedrà i ragazzi di Inzaghi, suo ex compagno, confrontarsi contro l'Inter: "La Lazio ora è un orologio, funziona tutto a meraviglia. Può competere per il titolo. I biancocelesti possono fare risultato a San Siro, è la squadra che più di tutte può mettere in difficoltà la corazzata di Conte". riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Poi conclude: "Mi sembra di rivedere in questa gara un po' quel Juventus-Lazio gol di Simeone, mi aspetto una situazione simile. E se accadrà, la Lazio è capace di volare e sorprendere tanti, fino alla fine".

