Lazio, Materazzi: "Per l'Inter sfida difficile, i biancocelesti tra le più forti"

Questa sera sarà battaglia a San Siro: la Lazio dovrà affrontare l'Inter di Conte. Servirà una grande prestazione per portare a casa un risultato positivo. Ai microfoni di TMW è intervenuto l'ex nerazzurro Marco Materazzi: "La Lazio è una delle squadre che gioca meglio in Italia. Però è anche vero che si gioca a San Siro: negli ultimi 5 anni per l'Inter è stato l'uomo in più".

LAZIO, CONFERENZA INZAGHI

LAZIO, LE PAROLE DI SOSA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE