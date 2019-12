Lazio, Mauri: "Esagerato parlare di scudetto, la Juventus resta favorita..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex biancoceleste Mauri, che ha parlato del momento dei biancocelesti e della partita di domani: “Mi aspetto una partita divertente. La Lazio è cresciuta molto nell'ultimo periodo, affronta la gara con tranquillità e sicurezza. Ha dimostrato di saper vincere in modi diversi, sia soffrendo che dilagando. La Juventus ha giocatori in grado di deciderla in qualsiasi momento e questo è il valore aggiunto delle grandi squadre. Bianconeri in difficoltà? E chi lo dice? Al massimo non è brillante, forse ci aspettavamo qualcosa di più dal gioco di Sarri. L'assenza di Chiellini ha un peso, ma la Juve rimane la Juve, la favorita per il campionato. Giusto cavalcare l'entusiasmo, ma lo è altrettanto essere realisti, per me le due davanti sono più forti e parlare di scudetto mi sembra troppo”.

