Lazio, messaggio a Foggia per gli auguri: "Buon compleanno" - FOTO

LAZIO, AUGURI A FOGGIA - Pasquale Foggia compie 37 anni e la Lazio lo festeggia sui social con un messaggio dedicato: "Buon compleanno Pasquale Foggia. L’ex biancoceleste spegne 37 candeline!", si legge su Twitter. Pensiero che accompagna anche quello postato su Instagram, con 'Pasqualino' in azione con la maglia biancoceleste. Foggia divenne completamente della Lazio nel 2007 nell'ambito dell'operazione Oddo, che passò al Milan. Dopo i prestiti a Reggina e Cagliari, tornò a Roma per restarci fino al 2011. Ultima stagione, quella del 2012-2013. Ha vinto due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Indimenticabile il suo assist al derby per Lichtsteiner, fondamentale per il 4-2 finale alla Roma.

