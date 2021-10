Lazio, Milinkovic e la domenica senza calcio: "Oggi il Sergente non comanda" - FOTO

Domenica senza calcio per i giocatori della Lazio che, avendo archiviato la sfida contro l'Atalanta, possono godersi qualche momento di relax prima di iniziare la preparazione in vista del match di giovedì contro il Marsiglia. Milinkovic, che giganteggia in campo comandando come solamente un verso sergente sa fare, non può vantare la stessa leadership tra le mura di casa dove è Natalija a impartire ordini. Lo conferma divertito lui stesso in un post, condiviso su Instagram, che lo ritrae insieme alla sua compagna: "Domenica senza calcio. Oggi Sergente non comanda".

