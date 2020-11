Lazio, Milinkovic si gioca Euro 2020: spareggio Serbia - Scozia

Serata decisiva per Euro 2020. In palio gli ultimi 4 posti per la competizione: Ungheria - Islanda, Irlanda del Nord - Slovacchia, Serbia - Scozia e Georgia - Macedonia del Nord. Per quanto riguarda la Lazio gli occhi sono puntati su Belgrado, dove Milinkovic proverà a staccare il pass per l'Europeo. Un mese fa proprio il Sergente aveva trascinato la sua nazionale allo spareggio decisivo con una doppietta ribalta Norvegia. Primo dispiacere per Haaland, che dopo pochi giorni masticò amaro anche allo Stadio Olimpico quando la Lazio strapazzò 3-1 il Borussia Dortmund. Al Marakana Milinkovic vuole essere ancora decisivo, vuole festeggiare la qualificazione nello spareggio con la Scozia. Dentro o fuori, non ci sono alternative. Sergej lo sa, contro la Norvegia ha dimostrato quello che sa fare.

