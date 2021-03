Lazio, morte Guerini. Ndrecka incredulo: "Inspiegabile. Avevamo lo stesso sogno..." - FOTO

Daniel Guerini ha perso la vita in un incidente stradale, scuotendo la Lazio e il mondo del calcio. Ma più di tutti la famiglia e gli amici, i compagni di squadra. Subito le bacheche Instagram si sono riempite di foto e messaggi per il calciatore della Primavera. Anche Angelo Ndrecka ha condiviso la sua incredulità sui social per la scomparsa del giovane classe '2002: "Inspiegabile. Fino a 10 ore fa ci siamo allenati sullo stesso campo e avevamo lo stesso sogno. Riposa in pace Guero, per sempre dentro di noi".

