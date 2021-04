Lazio, Muriqi gioisce sui social e si complimenta con Immobile - FOTO

La Lazio conquista tre punti importantissimi contro il Benevento. Una gara complicata per i biancocelesti che hanno dominato nel primo tempo ma sofferto moltissimo nella ripresa. Nella seconda frazione di gioco spazio anche per Muriqi che ha preso il posto di Correa. Al termine del match l'attaccante ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria sui social facendo anche i complimenti a Immobile per i 151 gol in Serie A: "Avanti così! +3! Complimenti Immobile 150!".

