Lazio - Napoli, giallo per Lulic: il bosniaco sarà out contro la Sampdoria

Brutte notizie per Simone Inzaghi arrivano dalla partita tra Lazio e Napoli, che si sta giocando in questi minuti allo stadio Olimpico. Senad Lulic, tra i giocatori diffidati insieme a Cataldi, Acerbi e Radu, ha rimediato un ingenuo cartellino giallo per le proteste dopo l’intervento falloso su Callejon. Il bosniaco, dunque, salterà la prossima gara della compagine biancoceleste, che affronterà la Sampdoria nuovamente nello storico impianto sportivo della Capitale.

