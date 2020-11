Lazio, niente riposo per Luis Alberto: lo spagnolo si allena a casa - FOTO

Dopo la sfida contro la Juventus, Inzaghi in vista della pausa nazionali ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di riposo. La Lazio tornerà in campo a Formello domani, ma Luis Alberto ha preferito non fermarsi e continuare l'allenamento da casa. Lo spagnolo infatti viene da diversi giorni di inattività per la positività al Covid, smaltita la scorsa settimana, e questa pausa sarà la giusta occasione per rimettersi in forma in vista della ripresa del campionato. Ecco la foto postata dal numero 10 sul proprio profilo Instagram.

