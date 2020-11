Lazio, le prodezze di Reina anche fuori dal campo: eccolo oggi in versione cuoco - FT

Pepe Reina ha conquistato sin da subito l'ambiente Lazio, non solo per le sue doti in campo ma anche per il suo carisma e la sua personalità. Lo spagnolo sta ovviando all'assenza di Strakosha con delle ottime prestazioni tra i pali, ma dimostra di avere qualità anche fuori dal campo. La moglie Yolanda, tramite una storia Instagram, lo ha immortalato in versione cuoco in una delle specialità del suo Paese: la paella. "Oggi cuoco speciale" ha scritto lei, con tanto di foto dell'ex Napoli che sfoggia orgogliosamente quanto cucinato.

Lazio, Reina: "Inzaghi è stato chiaro fin da subito con me. E sul derby..."

Algeria, Fares out contro lo Zimbabwe: l'esterno non autorizzato a lasciare l'Italia

TORNA ALLA HOME PAGE