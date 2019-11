Lazio, non solo in Europa: il duo Immobile-Correa primeggia nella storia del club

Non solo in Europa. La coppia composta da Ciro Immobile e Joaquin Correa primeggia anche nella storia della Lazio. I due non hanno solamente dato vita al duo più prolifico nei maggiori cinque campionati europei del 2019/20, ma con i venti gol siglati nelle prime 12 giornate di campionato sono in testa alla classifica relativa agli ultimi novant’anni della storia biancoceleste. Dal 1929, anno di nascita della Serie A, a questo punto del torneo il record era fissato a 17, stabilito da Piola e Koenig nel 1942/43. Tale quota era stata raggiunta dallo stesso Immobile e Luis Alberto nel 2017/18, ma ora l’asticella è stata ulteriormente spostata in avanti dal bomber insieme al ‘Tucu’. Se dovesse, ipoteticamente, mantenere lo stesso ritmo, la supercoppia arriverebbe a 63 centri alla fine della stagione, ben oltre il primato di ‘Ciruzzo’ e Milinkovic di 41 reti, stabilito due stagioni fa.

