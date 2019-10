Lazio, Oddi: "Champions ancora possibile. A gennaio serve fare mercato"

La partita con l'Atalanta ha fatto intravedere una Lazio a due facce. Persa e distratta nel primo tempo, forte e orgogliosa nel secondo. In merito alla sfida di sabato, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi, che ha così commentato la sfida: "Non vedevo l'ora che finisse il primo tempo, vedere la Lazio subire così tanto mi ha impressionato. Nel calcio, però, accade che si pagano i propri errori, quelli che ha fatto l'Atalanta nella ripresa. Il pareggio alla fine è stato meritato per quanto ha sbagliato la squadra di Gasperini e per quanto fatto bene dalla Lazio. Gasperini, poi, si è attaccato ai calci di rigore. La nostra squadra ancora non ci fa capire chi è. E' più croce che delizia, questi giocatori devono far vedere un po' più di personalità. Non basta più dire che ci sono 3-4 giocatori sopra la media, vuol dire che sono pochi. Poi credo che in alcune gare, Inzaghi non possa permettersi un centrocampo con Luis Alberto e Milinkovic, anche se vista l'assenza di Leiva non c'erano molte alternative. Se la Lazio avesse perso questa partita, l'obiettivo Champions poteva dirsi svanito. Ora, invece, c'è da lavorare, ricompattarsi e se è possibile intervenire sul mercato nel mese di gennaio. Io andrei a cercare qualche giocatore pronto, non ragazzi di 18 anni"

CELTIC - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

CELTIC - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE