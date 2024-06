Lazio, Oddi: "Il problema va oltre i soldi. Baroni? Deve essere salvaguardato"

TUTTOmercatoWEB.com

È un'estate caldissima per la Lazio che, dopo l'arrivo di Baroni, dovrà dedicarsi completamente al mercato per cercare di rinforzare l'organico in vista della prossima stagione. In merito, ai microfoni di Radiosei, ha espresso la sua opinione Giancarlo Oddi: "I soldi ricavati dalla qualificazione in Champions League non sono stati investiti nel modo giusto. La società deve riuscire ad individuare i profili adeguati rispetto alle scelte degli allenatori. La Lazio è una società importante, se la squadra si qualifica in Champions poi deve riuscire a presentarsi con i calciatori all’altezza. Il problema allora va oltre i soldi, quando mancano i soldi bisogna avere creatività e competenza, ma se poi sbagli anche quando hai un certo budget".

Infine, soffermandosi su colui che sarà il nuovo tecnico, ha concluso:"Baroni deve essere salvaguardato dall’ambiente ora. Chi lo conosce bene è sicuro che sia un bravo tecnico. Ai nastri di partenza la squadra non parte per arrivare nell’Europa che conta. Penso questo sia l’anno giusto per vedere se ci sarà rispetto tra allenatore e società”.

