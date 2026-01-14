Lazio, Oddi: "Romagnoli? Fa bene Sarri a opporsi alla cessione"

TUTTOmercatoWEB.com

Nel consueto intervento a Radiosei Giancarlo Oddi ha detto la sua in vista della prossima sfida della Lazio contro il Como in programma lunedì 19 gennaio alle 20.45 all'Olimpico.

“L’importante è vincere. Ora sfideremo il Como, che è una bella squadra, gioca bene e ha dei giocatori molto forti. Ci ricordiamo purtroppo la testa che ci hanno fatto all’andata, quindi dovremo cercare di rifarci. Questa Lazio mi sta cominciando a piacere di più. Poi quando fuori casa, non giochi benissimo e vinci, può anche darsi che qualcosa stia iniziando a girare nel verso giusto".

"Il tifoso non vede l’ora di avere giocatori di un certo livello e questo potrebbe anche riavvicinare i sostenitori alla società".

"Romagnoli? Ha ragione Sarri ad opporsi alla sua eventuale cessione; è lui che comanda la difesa, è un giocatore importante”.

