Lazio / Omicidio Luca Sacchi, il papà: "Lui grande laziale, domenica saremo allo stadio"

Parla commosso ai microfoni de 'La Vita in Diretta', il papà di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa davanti al pub John Cabot, a Roma. Parla degli hobby e del cammino di suo figlio, oltre che delle passioni: "Mio figlio Luca era un grande Laziale. Domenica sarò allo stadio insieme a parenti e amici per lui. Indosserò una maglia col suo nome e un grande cuore celeste". Una passione condivisa con le persone che lo volevano bene, dunque, e che adesso proprio quelle persone porteranno avanti in ricordo di chi non c'è più. Perché la passione per la Lazio travalica il tempo.

