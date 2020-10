Lazio, ora c'è Claudia accanto ad Acerbi: "Immobile, ho scelto lei". E Ciro risponde... - FT

Con un'immagine pubblicata sul proprio profilo Instagram, Francesco Acerbi ha reso noto il fidanzamento con Claudia. Il difensore della Lazio si è rivolto, in partiocolar modo, a Ciro Immobile, spesso e volentieri al centro di romantici siparietti col compagno di squadra. In effetti, l'ex Sassuolo è arrivato con difficoltà a una conclusione, come spiegato nel post: "Mi spiace Ciro (Immobile, ndr), ma le nostre strade si separano. Ho scelto lei". Puntuale la risposta del bomber: "Fortunata lei ad aver trovato una persona come te. Solo chi non ti conosce può dire il contrario. Tanti auguri, in bocca al lupo".

GLI ALTRI - Tra i commenti, quello di Jessica Immobile, libera dopo aver "lottato" con Acerbi per suo marito Ciro. La moglie dell'attaccante ha sintetizzato il suo pensiero con un "finalmente" scritto in maiuscolo. Anche Silvio Proto ha voluto fare gli auguri alla nuova coppia, ipotizzando già l'arrivo di un bimbo. Che l'idea sia anche nei pensieri dei due innamorati?

Lazio, Andreas Pereira è sbarcato a Ciampino - FT&VD

Calciomercato, Borja Mayoral alla Roma: i dettagli dell'operazione

TORNA ALLA HOMEPAGE