Lazio - Parma, i numeri del match: predominio territoriale dei biancocelesti

La quarta giornata di Serie A va in archivio con il sorriso sulle labbra dei tifosi biancocelesti. Perché torna alla vittoria la Lazio, brava nel gestire il vantaggio nel primo tempo e raddoppiare nella ripresa su un Parma praticamente mai pericoloso. Il dominio della partita sta tutto nelle statistiche riportate da Lazio Page. La squadra di Inzaghi ha infatti creato 17 occasioni da gol contro le 4 dei crociati, per un totale di 25 tiri (9 in porta) a 6 (1 in porta). Di conseguenza è emblematico anche il dato di expected goals: 1.71 per i biancocelesti, 0.5 per i gialloblu.

I DATI DI SQUADRA - L'ottimo possesso della Lazio (59% a fine partita) si è tradotto in un totale di 850 tocchi di palla (590 quelli del Parma) e 671 passaggi effettuati, di cui 602 a segno per l'89.7% di precisione. Tanti anche i cross (12), di cui però solo 2 hanno trovato la testa del compagno. Il predominio territoriale dei biancocelesti (58.4% contro il 41.6% gialloblu) si è trasportato all'interno dell'area di rigore dei crociati con 16 su 29 passaggi realizzati. L'unico dato in cui i ragazzi di Inzaghi sono in “svantaggio” rispetto agli avversarsi riguarda i km percorsi: 111.648 per la Lazio; 113.594 per il Parma. Il perché è semplice: i biancocelesti hanno preferito far correre la palla.

I DATI INDIVIDUALI - La qualità del centrocampo passa inevitabilmente dai piedi di Luis Alberto (clicca qui per leggere tutti i suoi dati da mago). Correa è stato il calciatore biancoceleste che ha tirato di più (7), creato più occasioni da gol (3, insieme a Immobile e Luis), vinto il maggior numero di duelli (10) ed effettuato il maggior numero di dribbling (5). Pazzesca anche la partita difensiva di Luiz Felipe (qui per leggere le sue statistiche), mentre Radu ha realizzato il maggior numero di cross (4 sui 12 totali). A centrocampo Leiva è stato il migliore per precisione passaggi (96%), mentre Milinkovic è stato il top player per duelli aerei vinti (3), disimpegni (4, insieme ad Acerbi e Marusic) e km percorsi (11.646). Infine, Marusic è stato il più veloce nello scatto andando alla velocità di 31.41 km/h e Immobile il più costante con 7.9 km/h di velocità media.

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - PARMA

LAZIO, IMMOBILE SI SCUSA

TORNA ALLA HOMEPAGE