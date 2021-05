Lazio - Parma, Immobile premiato come "Ambasciatore delle Buone Azioni"

Momento importante prima del fischio d'inizio della gara dell'Olimpico tra Lazio e Parma. Poco prima del fischio d'inizio infatti il bomber Ciro Immobile è stato premiato dall'Associazione ARGOS Forze di POLIZIA come "Ambasciatore delle Buone Azioni" in considerazione dei valori della famiglia e del bene sociale portati avanti dal numero 17 in campo e nella vita. Al biancoceleste è stato donato un cuore in oro bianco e corallo.

