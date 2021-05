Lazio - Parma, Reina e il gol di Immobile: "Fino all'ultimo secondo" - FOTO

Non ha difeso la porta della Lazio contro il Parma, ma al triplice fischio non s'è fatto attendere il post Instagram di Pepe Reina. Lo spagnolo, ottenuti tre punti che rendono ancora possibile per i biancocelesti la qualificazione in Champions, ha condiviso sui social l'esultanza di squadra, per poi aggiungere: "Fino all'ultimo secondo". Il successo è infatti arrivato a una manciata di secondi dalla fine del match: era il 95' quando Ciro Immobile ha messo la palla lì dove Sepe non è riuscito ad arrivare, facendo collezionare alla Lazio la sua 12esima vittoria all'Olimpico.

