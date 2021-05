Lazio, Patric e una "grande vittoria" col Parma: "Niente è causale" - FOTO

Lazio - Parma, la corsa continua: gli scatti de Lalaziosiamonoi.itPer la partita di questa sera contro il Parma, Simone Inzaghi ha optato per un cambio in difesa. Al posto di Marusic, che formava con Radu e Acerbi il tris arretrato dei biancocelesti, è sceso in campo Patric. Lo spagnolo, dopo aver esultato per la vittoria sul terreno di gioco, ha replicato su Instagram. Condivisa lo scatto in compagnia di Immobile e Correa, ha aggiunto: "Niente è casuale. Grande vittoria".

