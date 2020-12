Lazio, Patric: "Sofferenza, infarto, nervosismo ma ancora una volta abbiamo scritto la storia" - FT

Non è potuto scendere in campo per aiutare la squadra e ha dovuto soffrire anche se la sofferenza è stata ben ripagata. La Lazio centra gli ottavi di finale di Champions League e queste sono le parole di Patric sui social: "Sofferenza , infarto , nervosismo però ancora una volta siamo riusciti ad entrare nella storia di questa società, complimenti a tutti e avanti agli ottavi di finale ,magari insieme ai nostri tifosi!! Non molliamo mai, forza Lazio sempre".

