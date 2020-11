Lazio, Patricia: "Volete vincere la maglia di Luis Alberto? Ecco come dovete fare..." - FT

L'Italia è ancora stretta nella morsa del coronavirus, che in questo periodo ha colpito anche alcuni giocatori della Lazio. Tra di loro Luis Alberto è dovuto rimanere ai box fino alla bella notizia di due giorni fa quando, dopo essersi sottoposto a tampone, è risultato negativo. Con lui anche la moglie Patricia che per regalare una piccola gioia ai fan ha deciso di mettere in palio proprio la maglia del Mago tramite un piccolo concorso su Instagram: "Volete vincere la maglia del numero 10 della Lazio? (la sua faccia mi è familiare). Il vincitore oltre alla maglia potrà scegliere una dedica completamente personalizzata più a firma. Magari riusciamo a rendere felice la persona che vincerà in questi tempi che stiamo vivendo".

