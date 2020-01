Lazio, Piscedda: "Jony non è al livello dei titolari. E con la Sampdoria..."

Vittoria netta della Lazio con la Cremonese, il prossimo avversario sarà la Sampdoria. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Piscedda: "Jony ha un buon piede, ma non è al livello dei titolari. Non è ancora affidabile, ha una buona tecnica che però deve essere supportata dalla resistenza, interpretazione del ruolo. Le ali spagnole sono così, non tornano dietro. Luiz Felipe? Non è un centrale, porta troppo palla e quindi alla fine diventa leggibile. Con la Sampdoria mi auguro ci sia Acerbi centrale, anche perchè uno come Quagliarella non è facile da marcare. La Sampdoria è una squadra esperta, strutturata. Si stanno salvando, con un allenatore molto pragmatico che tira fuori quello che deve in alcune situazioni.

