Lazio, Piscedda: "La morte di Paparelli ricorda che la stupidità non ha epoca"

A margine del convegno 'Omaggio a Paparelli', in svolgimento presso il Consiglio Regionale del Lazio, è intervenuto ai nostri microfoni l'ex giocatore della Lazio Massimo Piscedda: "Ricordiamo un tristissimo evento, sono onorato di poter partecipare. Si ricorda che la stupidità delle persone non ha epoche, da Paparelli in poi non è più morto nessuno dentro uno stadio perché la sicurezza è aumentata e questo è stato un bene, ma all'esterno qualche morto c'è stato. Finché esiste la gente stupida che va allo stadio a fare queste cose c'è sempre il rischio che succeda una tragedia. Lo stadio negli ultimi anni è diventato uno sfogatoio per gente che non riesce a vivere una vita sociale normale e sfoga lì le proprie repressioni. I buu razzisti sono una cosa stupida, sono fatti da cretini perché il razzismo non ci deve essere, gli esseri umani sono tutti uguali".

MILAN-LAZIO - C'è tempo anche per una parentesi sul match vinto dalla Lazio a San Siro: "Nell'89 io non ero in campo, ero in panchina, ma ricordo benissimo quella partita. Maldini ci regalò il gol vittoria con un autorete, meno male che adesso si è sfatato questo tabù. La Lazio ha fatto una bellissima gara, vincendo meritatamente ed esorcizzando questa cosa, finalmente. La squadra di Inzaghi si riconferma come una grande squadra che anche quest'anno deve tentare fino all'ultimo di centrare il quarto posto, è nelle sue possibilità. Questo è un campionato che dà la possibilità di fare una fila di vittoria, l'importante è contro chi le fai: la Lazio ha vinto consecutivamente contro Fiorentina, Torino e Milan, tre squadre di livello medio-alto".

