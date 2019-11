Lazio, Manfredonia: "Complimenti a Tare per Luis Alberto e Correa". E su Paparelli...

All'evento in Omaggio a Vincenzo Paparelli è presente anche Lionello Manfredonia, intervenuto ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it: "Sono passati tanti anni ma il ricordo è sempre vivo. Purtroppo a distanza di 40 anni le cose sono rimaste simili. È un discorso di educazione civica, che oggi si insegna sempre meno. Sta a noi educare i ragazzi, sia nelle scuole che in famiglia e nelle società sportive. Non c'è chiarezza per quanto riguarda le leggi, in Italia non c'è mai la certezza della pena ed è difficile uscirne". Poi su Milan - Lazio e la corsa Champions ha aggiunto: "Ieri purtroppo non ho visto la partita. Ma la Lazio sta andando bene, è una squadra importante. Complimenti a Tare per aver portato a Roma Luis Alberto e Correa, sono due calciatori di grande spessore. Anche la Roma mi ha sorpreso in positivo, insieme ai biancocelesti si giocherà l'ingresso in Champions League".

